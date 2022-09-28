Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:13 — REGNUM Евросоюз создает больше проблем, чем предлагает решений, и поэтому в странах Западных Балкан потеряли интерес к вступлению в ЕС. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик 27 сентября.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Я считаю, что Евросоюз в последние 20 лет был для нас большим обманом — нам постоянно предлагали решения и говорили «вы должны войти в ЕС», но этого не случилось», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что вступление в ЕС все еще является внешнеполитическим приоритетом Белграда несмотря на то, что уже менее 50% населения поддерживает этот процесс.