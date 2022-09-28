История вопроса

К 12 сентября 2022 года Азербайджан сосредоточил большое количество живой силы и техники в приграничных с Арменией районах. Поздно вечером того же дня азербайджанская артиллерия начала обстрел армянских городов Варденис, Горис, Капан, Джермук, Корнидзор, Арени. Азербайджанская сторона также задействовала БПЛА. В ночь с 12 на 13 сентября российская военная база в Гюмри была поднята по тревоге. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл срочный телефонный разговор с Владимиром Путиным. 13 сентября состоялось экстренное онлайн-заседание ОДКБ с участием президента России. ОДКБ направляет в Армению миссию во главе с генеральным секретарём организации Станиславом Засем для оценки обстановки. В этот же день правительство Армении обратились к России и ОДКБ с просьбой о помощи. И Ереван, и Баку заявили о больших потерях среди своих военнослужащих. Из приграничных районов Армении началась массовая эвакуация гражданского населения.