Ереван, 28 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Трое армянских военнослужащих погибли в среду, 28 сентября, в ходе обстрела с позиций вооруженных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны трое погибших», — указано в сообщении.

Ранее Ереван сообщил, что военные Азербайджана на восточном участке границы Гегаркуникской области обстреляли позиции армянской армии из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В свою очередь Баку утверждает, что его военные открыли ответный огонь.