Рим, 28 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Партия «Братья Италии» не отказывается от намерения инициировать изменения в Конституции страны, заявил 28 сентября глава фракции партии в нижней палате парламента Франческо Лоллобриджида.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Речь идет о переходе на прямые выборы президента страны. Лоллобриджида отметил, что поправки будут инициированы после переговоров и при строгом соблюдении всех действующих норм закона.

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов. Правые считают, что возможности граждан оказывать прямое влияние на политику страны должны быть расширены. Либералы в свою очередь обвиняют их в желании «нарушить конституцию» для получения полноты власти.

Победу на парламентских выборах в сентябре 2022 года одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.