Саранск, , 22:57 — REGNUM Глава Мордовии Артём Здунов обратил внимание на необходимость поддержки ИП (индивидуальных предпринимателей) и самозанятых, которых мобилизуют в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-службы правительства республики.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае необходимости им [ИП и самозанятым] надо помочь, в том числе по быстрому оформлению бизнеса на доверенное лицо, позаботиться об их клиентской базе. У нас должен быть чёткий механизм поддержки», — сказал глава региона.

Также Здунов рекомендовал изучить ситуацию в других регионах, применить в республике меры поддержки малого бизнеса, которые применяются в подобных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ) обратил внимание, что при объявленной указом Президента РФ частичной могилизации возникла большая проблема, которая касается всех предпринимателей. В случае получения бизнесменами повестки, передача их бизнеса в надежные руки практически невозможна.

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