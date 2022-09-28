Ливерпуль, Великобритания, , 22:53 — REGNUM Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы лондонского «Арсенала» выиграть Английскую Премьер-лигу в этом сезоне.

ФК «Арсенал»

«Судя по их игре в прошлом сезоне и в этом, они вполне могут быть претендентами на чемпионство. Я всегда был большим фанатом Микеля Артеты, мне очень нравится то, насколько смело он вводит молодых игроков в состав», — заявил Каррагер в эфире Talksport.

После семи сыгранных туров «Арсенал» с шестью победами и 18-ю набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. От ближайших преследователей «канониров» отделяет одно очко.

1 октября «Арсенал» в матче девятого тура чемпионата Англии встретится с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».