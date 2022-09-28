Сыктывкар, , 22:49 — REGNUM Жителям Коми, мобилизованным в ряды ВС РФ, сократили до 24 часов срок ожидания регистрации брака. Об этом сообщает республиканское министерство юстиции.

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«Гражданин, попавший под частичную мобилизацию, имеет право заключить брак в любом органе ЗАГСа. Повестка из военкомата является достаточным основанием для сокращения месячного срока ожидания торжественной церемонии, установленного законом. По желанию молодоженов, брак может быть заключен и прямо в день подачи заявления», — пояснил глава ведомства Алексей Осташов .

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованных в Коми снабдили спальными мешками.