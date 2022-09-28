Подгорица, 28 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Уровень инфляции в июле 2022 года в Черногории достиг 14,9 процента даже после того, как были временно снижены НДС на пищевое масло и муку и акциз на топливо. Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития.

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Также отмечается, что с конца июля в стране ввели ограничения цен на топливные гранулы, тогда, как цены на дрова продолжают расти.

Согласно новым прогнозам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), экономика Черногории вырастет до 3,7% в этом году и еще на 4% в 2023 году.