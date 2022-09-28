Страсбург, Франция, 28 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Внешнеполитический комитет Европейского парламента (ЕП) в октябре рассмотрит документ, в котором от Евросоюза потребуется прервать переговоры о евроинтеграции Сербии, если Белград не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом 28 сентября сообщило Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), ссылаясь на дипломатические источники.

you_littleswine Европейский парламент

Внешнеполитический комитет Европейского парламента обсудит этот проект 13 октября, а окончательная его версия будет принята в форме резолюции ЕП.

Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование депутатов Европейского парламента в ноябре.

Напомним, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Страны — кандидаты на вступление в ЕС должны полностью согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза до момента принятия в состав организации.