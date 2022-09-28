Рим, , 22:47 — REGNUM Рекордно низкая явка на выборы — синдром недомогания общества, заявил 28 сентября министр образования Италии Патрицио Бьянки.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о столь серьезном вопросе, что эту болезнь следует называть «конституционным недомоганием», добавил он.

Бьянки на встрече со студентами призвал их не уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.

Как сообщалось ранее, явка на выборах в Италии составила 69% — на 9% ниже, чем на выборах 2018 года.

Победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.