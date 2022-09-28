Москва, , 22:43 — REGNUM Объём промышленного производства в России в августе вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократился на 0,1%. Об этом 28 сентября сообщает Росстат.

На производстве Dersimiz.com

В целом за январь–август 2022 года промышленное производство в стране выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в августе увеличение объёмов производства в годовом выражении показали два из четырёх секторов промышленного производства, учитываемых при расчёте показателя. Речь идёт об сырьевых отраслях, которые продемонстрировали рост на 1%, а также энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении, где рост показателей составил 1,6%.

В обрабатывающих отраслях объём производства сократился на 0,8% в годовом выражении, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 9%.

Среди отдельных отраслей увеличение объёмов производства в годовом выражении зафиксировано в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 16%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 14,3%, добыче нерудных полезных ископаемых — на 10,3%, производстве машин и оборудования, не включённых в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники) — на 9,1%, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых — на 5%, металлургическом производстве — на 4,1%, производстве одежды — на 2,9%.

Максимальное снижение объема выпуска продукции отмечено в следующих отраслях: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 42,9%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели — на 19,5%, выпуск табачных изделий — на 12,2%, производство текстильных изделий — на 11,1%, производство мебели – на 10,7%, добыча металлических руд – на 7,5%, ремонт и монтаж машин и оборудования, а также производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику и судостроение) – на 7,2%, пищевая промышленность – на 2,3%, добыча угля – на 2,2%.