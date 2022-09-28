Ижевск, 28 сентября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом заявил глава организации Павел Савчук.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Российский Красный Крест выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в ужасной трагедии, которая произошла вчера утром в Ижевске, и готов оказать всю возможную поддержку. Для этого у нас есть большой опыт», — подчеркнул он. Савчук добавил, что основными направлениями работы станут адресная помощь, а также материальная и психосоциальная поддержка в течение продолжительного времени.

Меры поддержки будут оказываться в содружестве с общественниками и социальными службами. В состав комиссии войдут также представители Общественной палаты Удмуртии, ОНФ (Общероссийского народного фронта), волонтерских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства Удмуртии, семьям погибших при нападении на школу в Ижевске будет выплачено по 1 млн рублей из бюджета Удмуртии. Кроме того, будет оказана помощь в организации похорон и компенсации расходов. Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 500 тыс. рублей. Средства будут направлены из республиканского бюджета.