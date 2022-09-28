Усинск, Коми, 28 сентября 2022, 22:43 — REGNUM Статус резидента Арктической зоны получили еще две организации из Усинска, сообщает пресс-служба минэкономразвития Коми.
Инвесторы планируют реализовать проекты по модернизации дробильно-сортировочного завода по производству щебня, ПГС, песка и разработке программного обеспечения по производственному контролю за соблюдением требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологии.
Напомним, что в Республике Коми статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получили уже 22 организации.
Как сообщало ИА REGNUM, один из резидентов АЗРФ займется утилизацией нефтяных отходов в Коми.