Усинск, Коми, , 22:43 — REGNUM Статус резидента Арктической зоны получили еще две организации из Усинска, сообщает пресс-служба минэкономразвития Коми.

Щебень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инвесторы планируют реализовать проекты по модернизации дробильно-сортировочного завода по производству щебня, ПГС, песка и разработке программного обеспечения по производственному контролю за соблюдением требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологии.

«Запуск новых проектов в Усинске позволит привлечь более 100 млн руб. инвестиций и создать 48 новых рабочих мест», — отметил глава министерства Евгений Пономаренко .

Напомним, что в Республике Коми статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получили уже 22 организации.

Как сообщало ИА REGNUM, один из резидентов АЗРФ займется утилизацией нефтяных отходов в Коми.