Вашингтон, , 22:45 — REGNUM США «абсолютно не причастны» к инциденту, произошедшему с газопроводами «Северный поток» у острова Борнхольм, заявил 28 сентября журналистам представитель Пентагона.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению Reuters, представитель военного ведомства категорически отрицал причастность США к произошедшему.

«Абсолютно не причастны», — цитирует агентство слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах «Северного потока» у острова Борнхольм, когда в результате подводных взрывов оба маршрута получили значительные повреждения.

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