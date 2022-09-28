Вашингтон, 28 сентября 2022, 22:45 — REGNUM США «абсолютно не причастны» к инциденту, произошедшему с газопроводами «Северный поток» у острова Борнхольм, заявил 28 сентября журналистам представитель Пентагона.
По сообщению Reuters, представитель военного ведомства категорически отрицал причастность США к произошедшему.
«Абсолютно не причастны», — цитирует агентство слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах «Северного потока» у острова Борнхольм, когда в результате подводных взрывов оба маршрута получили значительные повреждения.
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