Москва, 28 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией, — прибыло в Москву 28 сентября. Фото публикует заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

«Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве, — комментирует Стремоусов. — Это, конечно, уже история, но со счастливым концом».

По словам Стремоусова, прибывшие «собрались в Москве для принятия исторического решения». Он добавил, что очень скоро Херсонская, Запорожская области, ЛНР и ДНР станут новыми субъектами Российской Федерации.