Москва, , 22:35 — REGNUM 36-летний голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Гильерме заявил, что пока не готов выходит на поле в официальных матчах за «железнодорожников».

Гильерме Маринато Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Врачи говорят, что могу выйти на поле уже? Не знаю. Я пока не готов», — цитирует Гильерме издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне из-за травмы Гильерме принял участие лишь в одном матче ФОНБЕТ Кубка России с «Пари НН». Место в воротах «железнодорожников» на данный момент занимает 18-летний Даниил Худяков.

За «Локомотив» Гильерме выступает с 1 августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. Действующее соглашение голкипера с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2024 года.