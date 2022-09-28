Бухарест, 28 сентября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Официальный Бухарест категорически отказывается признавать результаты народного волеизъявления в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией. Об этом 28 сентября со ссылкой на заявление МИД Румынии сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!» реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР А Баба яга против!

Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, комментируя итоги голосования, сказал:

«Мы не присылали своих наблюдателей на эти референдумы, однако уже сейчас можем сказать, что само по себе такое голосование не является легитимным».

Он не стал уточнять, на каком именно основании власти Румынии пришли к подобному выводу.

Напомним, ранее румынское правительство высказалось в пользу введения дополнительных политических и экономических санкций против России.