Мадрид, 28 сентября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 37-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич выбыл на несколько дней из-за травмы. Об этом 28 сентября сообщает издание Sport. es.

Светлана Бекетова Лука Модрич

По информации источника, хавбек получил небольшое повреждение в расположении сборной Хорватии. У хавбека диагностирована перегрузка мышц бедер, футболист может пропустить около 10 дней.

В текущем сезоне Лука Модрич принял участие в девяти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле хавбек провел 600 минут.