Череповец, Вологодская область, 28 сентября 2022, 22:29 — REGNUM В Вологодской области на несколько дней приостановили отправку мобилизованных в ВС РФ — учебный центр Костромы, где проходят военную подготовку вологодские новобранцы, уже переполнен. Об этом сообщает администрация Череповца.
По предварительной информации, следующая отправка мобилизованных состоится 30 сентября.
Напомним, ранее домой после мобилизации вернулись 35 жителей Верховажского района Вологодчины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.