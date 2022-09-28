Череповец, Вологодская область, , 22:29 — REGNUM В Вологодской области на несколько дней приостановили отправку мобилизованных в ВС РФ — учебный центр Костромы, где проходят военную подготовку вологодские новобранцы, уже переполнен. Об этом сообщает администрация Череповца.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, следующая отправка мобилизованных состоится 30 сентября.

«Первыми в Кострому поедут череповчане, которые сегодня ждали отправки, стоя на улице перед металлургическим колледжем. Однако военкомат команду не дал. Комиссия призывного пункта продолжает работу по выполнению плана частичной мобилизации», — цитирует ведомство мэра города Вадима Германова.

Напомним, ранее домой после мобилизации вернулись 35 жителей Верховажского района Вологодчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.