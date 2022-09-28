Реджо-ди-Калабрия, Италия, 28 сентября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Итальянскому государству, очевидно, нужна настоящая и эффективная защита границ, скоро этот вопрос будет решен, заявил 28 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Так он прокомментировал сообщения о новых высадках нелегальных мигрантов, доставленных из Северной Африки.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в сентябре 2022 года одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.