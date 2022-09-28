Москва, , 22:22 — REGNUM Размер материнского капитала на второго ребёнка составит в 2023 году 779 тысяч рублей, сообщили 28 сентября в пресс-службе Минтруда РФ.

Материнский капитал © ИА REGNUM

В ведомстве пояснили, что в новом году материнский капитал «будет проиндексирован по уровню фактической инфляции»: индексация будет проведена с 1 февраля, и такое увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда РФ.

Минтруда РФ отмечает, что годовая инфляция в 2022 году, согласно макропрогнозу, составит 12,4%, за затем поясняет: «C учётом заложенной в бюджете индексации размер материнского капитала составит на первого ребенка 589,5 тыс. рублей (что на 65 тыс. руб. больше, чем в 2022 г.) и на второго — 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. руб. больше, чем в 2022 г.)».

Ведомство уточнило, что размер выплаты на второго ребёнка составит 189,5 тыс. руб. в случае, если семья уже оформляла маткапитал на первого ребёнка. Эта сумма на 20,9 тыс. руб. больше, чем в нынешнем году.

Комментируя эту информацию, российский министр труда Антон Котяков сказал, что всего в будущем году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей.

Стоит добавить, что с этого года, по поручению президента России, в стране размер материнского капитала индексируется ежегодно с 1 февраля исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.

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