Краснодар, , 22:20 — REGNUM 28 сентября футбольный клуб «Краснодар» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Краснодар».

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Джон Кордоба (85’ Сергей Бородин) и Олакунле Олусегун (87’ Джон Кордоба). Желтые карточки получили Дмитрий Стоцкий и Кирилл Гоцук. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роман Сафьяном.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Литвинов, Бородин, Рамирес, Пина, Баньяц, Ахметов (Окоронкво, 79’), Ионов (Олусегун, 46’), Кордоба, Баши (Кривцов, 46’).

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Стоцкий, Милсон (Берковский, 83’), Михайлов (Жигулев, 83’), Набиуллин (Корнюшин, 71’), Майга, Рыбчинский (Севикян, 72’), Янсане (Сулейманов, 59’).