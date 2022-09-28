Рим, 28 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони и ее гражданский муж Андреа Джамбруно 28 сентября обратились к СМИ с просьбой не пытаться преследовать их несовершеннолетнюю дочь.

Quirinale.it Джорджа Мелони

Девочка не имеет отношения к политической деятельности матери, а потому у СМИ нет права пытаться за ней следить, фотографировать, задавать вопросы и т.п., сказано в обращении.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.