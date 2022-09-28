Белград, , 23:10 — REGNUM Сербия не может и не желает признать ожидаемое решение Государственной думы РФ о приеме в состав России территорий б. УССР, на которых прошли референдумы, так как придерживается международного права и Хартии ООН. Об этом заявил 28 сентября президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы защищаем собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать целостность международно признанных стран. Это нельзя менять, это вещи, которые для нас имеют ключевое значение», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич добавил, что Сербия в случае признаний референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожила бы собственные аргументы для защиты Косово и Метохии и потеряла бы уважение, которым сегодня пользуется в международном обществе.

Напомним, что Госдума 3 октября проведёт заседание, посвящённое вопросу о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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