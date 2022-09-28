Москва, 28 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 одержал минимальную победу над «Сочи». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Константин Кучаев (23’) и Федор Чалов (73’ Мойзес). Единственный гол гостей на 52-й минуте забил 24-летний российский нападающий Владислав Сарвели.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Милан Гаич, Саша Зделар, Максим Мухин, Мойзес, Константин Кучаев (Владислав Яковлев, 63’), Адольфо Гайч (Федор Чалов, 46’), Иван Обляков (Никита Ермаков, 37’).

«Сочи»: Сослав Джанаев, Ваня Дркушич (Кристиан Нобоа, 46’), Артем Мещанинов, Мусса Сиссоко (Игорь Юрганов, 65’), Тимофей Маргасов, Кирилл Ушатов, Артур Юсупов (Владислав Сарвели, 45’), Сергей Терехов, Никита Бурмистров (Артем Макарчук, 46’), Тимофей Шипунов, Лука Джорджевич (Георгий Мелкадзе, 46’).