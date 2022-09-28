Ижевск, , 22:14 — REGNUM Семьям погибших при нападении на школу в Ижевске будет выплачено по 1 млн рублей из бюджета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Траур

Кроме того, будет оказана помощь в организации похорон и компенсации расходов. Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на школу №88 26 сентября было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и два охранника, 23 человека пострадали. Нападавший являлся выпускником этой школы 1988 года.

28 сентября решением суда директор ООО Частная охранная организация «Щит», которая охраняла школу, отправлен под домашний арест на два месяца — до 27 ноября текущего года. Также в его отношении установлен ряд запретов.

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