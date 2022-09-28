Рим, 28 сентября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Лидеры победивших на выборах правых партий Италии Джорджа Мелони и Маттео Сальвини провели 28 сентября рабочую встречу, передают национальные СМИ.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Встреча продолжалась около часа, ее участники выстраивали «списки приоритетов в работе», сообщили осведомленные источники.

Представителя партии Сильвио Берлускони на этой встрече не было, но днем ранее Мелони проводила переговоры с координатором этой партии Антонио Таяни.

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.