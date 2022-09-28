Архангельск, , 22:13 — REGNUM Один из главных смыслов спецоперации — утвердить влияние РФ на постсоветском пространстве. Однако для этого России придется продемонстрировать свою экономическую состоятельность. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился депутат Архангельского областного Собрания, член фракции КПРФ Леонид Таскаев.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российской буржуазии всегда хотелось стать главной на постсоветском пространстве и, естественно, удержать бывшие советские республики в своей орбите. Однако, чтобы этого достичь, помимо громких заявлений необходимо иметь устойчивую экономическую модель и крупный внутренний рынок с высокой покупательской способностью населения. В противном случае экономически менее развитые страны потянутся туда, где их товары и услуги смогут оплатить, — заявил депутат. — Для российской элиты сегодня крайне важно продемонстрировать свою состоятельность. Спецоперация перерастает в попытку подтверждения права своего влияния на постсоветском пространстве. Именно поэтому ставки повышаются столь стремительно».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия пытается отсрочить военную агрессию из Европы.