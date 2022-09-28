Архангельск, 28 сентября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Один из главных смыслов спецоперации — утвердить влияние РФ на постсоветском пространстве. Однако для этого России придется продемонстрировать свою экономическую состоятельность. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился депутат Архангельского областного собрания, член фракции КПРФ Леонид Таскаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Российской буржуазии всегда хотелось стать главной на постсоветском пространстве и, естественно, удержать бывшие советские республики в своей орбите. Однако чтобы этого достичь, помимо громких заявлений необходимо иметь устойчивую экономическую модель и крупный внутренний рынок с высокой покупательской способностью населения. В противном случае экономически менее развитые страны потянутся туда, где их товары и услуги смогут оплатить, — заявил депутат. — Для российской элиты сегодня крайне важно продемонстрировать свою состоятельность. Спецоперация перерастает в попытку подтверждения права своего влияния на постсоветском пространстве. Именно поэтому ставки повышаются столь стремительно».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия пытается отсрочить военную агрессию из Европы.