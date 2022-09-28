Челябинск, 28 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Челябинская область получит федеральные деньги на строительство кампуса мирового уровня. Этот вопрос обсудили глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Government.ru Валерий Фальков

По словам Текслера, уже подготовлено концессионное соглашение реализации проекта и ведётся разработка проектно-сметной документации. Проводятся инженерные изыскания.

А на следующей неделе власти Южного Урала собираются подписать концессионное соглашение. «Я процесс ускоряю, со стороны ВТБ тоже есть подтверждение о готовности подписания», — заявил чиновник.

Также Челябинская область уже получила гарантийное письмо, закрепляющее выделение денег на строительство кампуса в 2023–2025 годах. Фальков со своей стороны подчеркнул: «Ваш кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, подтверждено финансирование».

Как сообщало ИА REGNUM, кампус в Челябинске будет рассчитан на 3,5 тыс. студентов. Строительство могут начать уже в 2022 году.