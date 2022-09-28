Москва, , 22:07 — REGNUM Президент США Джо Байден, говоря о газопроводе «Северный поток — 2», употребил слова «покончим с этим», а не «не дадим ввести его в строй», напомнила 28 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом она сообщила после заявлений представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Байден никогда не угрожал газопроводу.

«Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер: «Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент. Между «не ввести» и «покончим с этим» есть большая разница. Именно второе было произнесено президентом США», — подчеркнула Захарова.

«Что касается заморозки проекта в феврале. Именно поэтому координатор СНБ Белого дома Джон Кирби летом так беспокоился сокращением поставок по «Северному потоку» из-за неспособности Германии вернуть в Россию турбину и назвал это «примером использования энергоносителей как оружия»? Или Джон Кирби не знал, что проект заморожен?», — отметила представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах «Северного потока» у острова Борнхольм, когда в результате подводных взрывов этот объект получил сильные повреждения.

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