Ватикан, , 22:02 — REGNUM Папа Римский Франциск рассказал, зачем ходил в российское посольство через несколько дней после начала военной спецоперации России, передает Civilta Cattolica 28 сентября.

Владимир Путин и Франциск Kremlin.ru

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По словам Франциска, целью было «связаться с президентом России» и попытаться создать хотя бы «небольшое окно для диалога».

Папа подтвердил, что случай личного посещения посольства является экстраординарным.