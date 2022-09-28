Канберра, 28 сентября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Австралийский актёр Крис Хемсворт признался, что хотел бы вновь воссоединиться с коллегами по киновселенной Marvel. Об этом пишет портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Мстители». реж. Джосс Уидон. 2012. США Супергерои

В своём микроблоге Хемсворт разместил фотографию, на которой изображены Крис Эванс, Роберт Дауни — младший и Марк Руффало, и добавил подпись: «Я думал, это уже удалили из Интернета, но, возможно, пришло время снова собрать группу вместе». Стоит отметить, что исполнитель роли Халка поддержал идею о воссоединении, в то время как Эванс и Дауни воздержались от комментариев.

Напомним, в последний раз Хемсворт, Эванс, Дауни и Руффало появлялись вместе в фильме «Мстители 4: Финал». По итогам событий ленты команда супергероев прекратила своё существование, вследствие чего продолжение является маловероятным.