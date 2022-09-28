Нижний Новгород, 28 сентября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Вчера на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей завершился референдум. Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Такое мнение высказала депутат Госдумы Наталья Назарова («Единая Россия»), избранная от Нижегородской области.

пресс-служба Госдумы России Депутат Госдумы Наталья Назарова

Международные наблюдатели из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Мозамбика, Франции, Центрально-Африканской Республики не зафиксировали нарушений, кроме угроз и обстрелов со стороны территорий бывш. УССР, подчеркнула парламентарий.

Она обратила внимание, что именно международные наблюдатели заметили энтузиазм жителей Донбасса во время проведения референдумов.

Сейчас все депутаты будут корректировать свои графики, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть законодательные изменения в связи с прошедшими в Донбассе референдумами.

«Россия сдержала своё слово, мы не бросили своих. Россия здесь навсегда», — написала Назарова в своем telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проходили с 23 по 27 сентября. По итогам подсчётов 100% голосов, в ДНР воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).