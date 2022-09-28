Урай, Югра, 28 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В Урае (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту неисполнения решения суда чиновниками горадминистрации. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, должностные лица мэрии Урая длительное время не исполняли решение Урайского городского суда от 2020 года по проведению капитального ремонта жилого дома. Ненадлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей повлекло нарушение прав жительницы города и ее несовершеннолетних детей.

Сотрудники горадминистрации обвиняются по ч. 1 ст. 293 («Халатность») и ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после актуализации программы капремонтов в 2022 году в Югре в данную программу входят 6113 многоквартирных домов.