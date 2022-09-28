Ватикан, 28 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск участвовал в организации обмена пленными между Москвой и Киевом, об этом он рассказал во время своего визита в Казахстан, сообщает Civilta Cattolica 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск I

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По этой информации, представитель киевского режима принес Франциску список из 300 заключенных, а папа позвонил послу России в Ватикане и попросил ускорить процесс обмена.

Как сообщалось ранее, в результате обмена были освобождены более 50 российских солдат и офицеров, а также политик Виктор Медведчук. В обратном направлении проследовали 215 человек, включая лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — они будут находиться в Турции.