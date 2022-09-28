Москва, 28 сентября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 26 сентября замедлилась до 13,71% в годовом выражении с 13,92% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 20 по 26 сентября выросли в среднем на 0,08%, а инфляция с начала года достигла 10,32%. При этом недельная инфляция в России зафиксирована впервые с начала июня. До этого потребительские цены в стране снижались одиннадцать недель подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,13% после снижения на 0,05% неделей ранее, что произошло на фоне возобновления сезонного удорожания плодоовощной продукции. Цены на продовольствие без учёта плодоовощной продукции выросли на 0,09% после снижения на 0,04% в предыдущую неделю.

В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,10% после нулевой динамики неделей ранее. При этом отмечен рост цен на легковые автомобили, а цены на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы продолжили снижаться.

В сегменте регулируемых и туристических услуг снижение цен замедлилось до 0,06% с 0,10% в предыдущую неделю на фоне сохранявшегося удешевления билетов на внутренние авиарейсы и снижения тарифов на услуги санаториев и гостиниц.