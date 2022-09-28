Челябинск, 28 сентября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер поставил подчинённым задачу держать на контроле вопросы, касающиеся размещения мобилизованных из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

С таким требованием чиновник выступил 28 сентября на заседании областной призывной комиссии. Речь идёт в том числе и о размещении в воинских частях, находящихся в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, каждому ребёнку мобилизованных челябинцев выплатят единовременно по 20 тыс. рублей. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября.