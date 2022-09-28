Вашингтон, 28 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не обещал уничтожить газопровод «Северный поток», а утверждал, что не допустит его ввода в строй, заявила 28 сентября на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов об «угрозах» Байдена в адрес «Северного потока», которые вспомнились на фоне диверсии, произошедшей на обоих газопроводах «Северного потока» у острова Борнхольм.

«Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй и мы будем работать над этим с Германией. И он добился этого, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сказала Жан-Пьер.

Напомним, сейсмологическая служба Швеции зафиксировала взрывы в районе маршрутов «Северного потока».