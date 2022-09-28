Москва, , 21:46 — REGNUM Законопроект с мерами по совершенствованию налогового законодательства, затрагивающими вопросы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, законопроект предусматривает корректировку налоговой нагрузки в отношении субъектов экономической деятельности, осуществляющих добычу природного газа и располагающих изменившимися рентными доходами, сформировавшимися в 2022 году в результате изменения цен на газ.

В правительстве считают, что это позволит увеличить уровень поступлений НДПИ в части добычи природного газа в консолидированный бюджет Российской Федерации, сумма которого будет направлена на обеспечение государственных социально значимых программ — образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, а также на нивелирование санкционного давления, оказываемого на российскую экономику.

Также законопроект предусматривает увеличение налоговой нагрузки в отношении организаций, осуществляющих добычу нефти, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года и временное увеличение налоговых ставок по НДПИ в отношении угля на период с 1 января 2023 года по 31 марта 2023 года.

Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение уровня налогообложения прибыли, полученной при производстве и реализации сжиженного природного газа.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, ожидаются дополнительные поступления НДПИ при добыче нефти в размере 208 млрд рублей в 2023 году, 213 млрд рублей в 2024 году и 208 млрд рублей в 2025 году. Дополнительные поступления НДПИ на уголь ожидаются порядка 30 млрд рублей в 2023 году, НДПИ на природный газ 628,3 млрд рублей в 2023 году, 699,9 млрд рублей в 2024 году, 749,6 млрд рублей в 2025 году.

Также ожидаются дополнительные доходы федерального бюджета от налога на прибыль организаций, производящих сжиженный природный газ, в размере 200 млрд рублей в 2023 году.

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