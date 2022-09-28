Ватикан, 28 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Представление о том, что сейчас на территории б. УССР идет война между Москвой и Киевом, ошибочно, в действительности идет уже мировая война, сказал 28 сентября папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

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«Это не похоже на фильмы про ковбоев, где есть хорошие и плохие», — добавил Франциск.

Папа также заявил, что не собирается посещать Киев в ближайшее время (ранее представители киевского режима делали ему такое предложение).