Йошкар-Ола, , 21:45 — REGNUM В Йошкар-Оле был задержан 23-летний житель Кировской области при попытке сбыта наркотических веществ, сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

Расфасованные наркотики Https://34.мвд. рф/

В ходе личного досмотра полицейскими были обнаружены свертки с наркотическим веществом синтетического происхождения. Масса свертков составила более 250 граммов.

Так же в съемной квартире задержанного были обнаружены ещё 300 граммов наркотиков, приспособления и материалы для фасовки запрещенных веществ.

По предварительным данным, подозреваемый в интернете приобретал оптом наркотические вещества, фасовал на дозы и раскладывал по тайникам. Местонахождение так называемых «закладок» размещал в незаконных интернет-магазинах и продавал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, по ней предусматривается лишение свободы сроком вплоть до пожизненного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителю Марий Эл дали условный срок за контрабанду наркотиков из Италии. Мужчина заказал через интернет у неустановленного лица курительные наркотические средства, оплатив покупку банковской картой. При получении посылки он был задержан, а наркотики изъяты.

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