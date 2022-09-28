Очень длинный день. Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге
Хельсинки, 28 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В обморок упала финский министр внутренних дел Криста Микконен 28 сентября на брифинге правительства. Видео транслировал канал правительства Финляндии.
Паоло Веронезе. Обморок Эсфири
Мероприятие, на котором с чиновником случился обморок, посвящалось ситуации с диверсиями на «Северном потоке» в водах Дании.
Присутствовали на брифинге также финский премьер-министр Санна Марин, министра иностранных дел Пекка Хаависто, министр обороны Антти Кайконен.
Когда Микконен потеряла сознание, ведущая брифинга пояснила, что заседание было долгим. Со своей стороны Марин добавила: «Да, у нас был очень длинный день».