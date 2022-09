Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Американская рок-группа Paramore объявила дату релиза новой пластинки под названием This Is Why. Об этом сообщает портал NME.

Paramore Кадр из микроблога артистов

Так, премьера альбома состоится 10 февраля 2023 года. Стоит отметить, что 10-трековый проект станет шестой студийной пластинкой в дискографии коллектива.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Pophouse Entertainment, соучредителем которой является солист ABBA Бьорн Ульвеус, приобрела 75% прав на песни шведского диджея Avicii (Тим Берглинг). Оставшиеся 25% будут принадлежать семье Avicii.

