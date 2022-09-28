Вашингтон, 28 сентября 2022, 21:42 — REGNUM Американская рок-группа Paramore объявила дату релиза новой пластинки под названием This Is Why. Об этом сообщает портал NME.
Так, премьера альбома состоится 10 февраля 2023 года. Стоит отметить, что 10-трековый проект станет шестой студийной пластинкой в дискографии коллектива.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Pophouse Entertainment, соучредителем которой является солист ABBA Бьорн Ульвеус, приобрела 75% прав на песни шведского диджея Avicii (Тим Берглинг). Оставшиеся 25% будут принадлежать семье Avicii.
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