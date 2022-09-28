Челябинск, 28 сентября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных жителей Челябинской области получат по 20 тыс. рублей на каждого ребёнка. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на заседании областной призывной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Эта его инициатива направлена в Заксобрание и уже 29 сентября её рассмотрят депутаты. Выплата будет единовременной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.