Москва, , 21:33 — REGNUM Законопроект, предлагающий признать подакцизным товаром сахаросодержащие напитки, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Для обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков.

Согласно документу, сахаросодержащими напитками признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 мл напитка.

В законопроекте уточняется, что не будут признаваться подакцизными специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию, напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

С 1 января 2023 года акциз может составить 7 рублей за литр.

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