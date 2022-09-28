Белград, 28 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны 8 октября и расскажет, какие шаги планирует предпринять сербское руководство по отношению к важным экономическим и политическим вопросам и какую политику официальный Белград будет вести в будущем. Об этом Вучич заявил 28 сентября.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

При этом президент Сербии отметил, что он борется за граждан своей страны, а «не за Владимира Путина и не за Джо Байдена», и поэтому его не интересует, что ему будут говорить иностранные лидеры.

Вучич ожидает, что давление на сербские власти усилится «и с одной, и с другой стороны», и в этом будет участвовать часть СМИ и политических партий, которые «получают за это деньги».

«Нам, которые не получают деньги, остается только заботиться о Сербии и ее интересах», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Вучич планировал обратиться к гражданам Сербии уже 28 сентября, но потом решил перенести дату своего выступления.