Вашингтон, 28 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Сервис Amazon Prime объявил дату премьеры третьего сезона сериала «Джек Райан» с Джоном Красински в главной роли. Об этом пишет издание Deadline.

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Так, выход новых эпизодов намечен на 21 декабря 2022 года. Ожидается, что в третьем сезоне Джек Райан будет вынужден скрываться от сотрудников ЦРУ, параллельно раскрывая масштабный заговор.

Напомним, премьера первого сезона «Джека Райана» состоялась в 2018 году. Всего создатели проекта планируют четыре сезона, последний из которых выйдет не раньше 2024 года.