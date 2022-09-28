Раскрыта дата выхода третьего сезона сериала «Джек Райан»
Вашингтон, 28 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Сервис Amazon Prime объявил дату премьеры третьего сезона сериала «Джек Райан» с Джоном Красински в главной роли. Об этом пишет издание Deadline.
Цитата из т/с «Джек Райан»
Джон Красински
Так, выход новых эпизодов намечен на 21 декабря 2022 года. Ожидается, что в третьем сезоне Джек Райан будет вынужден скрываться от сотрудников ЦРУ, параллельно раскрывая масштабный заговор.
Напомним, премьера первого сезона «Джека Райана» состоялась в 2018 году. Всего создатели проекта планируют четыре сезона, последний из которых выйдет не раньше 2024 года.