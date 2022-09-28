Манагуа , 28 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Присутствие посла Европейского союза в Никарагуа Беттины Мушайдт более нежелательно, сообщает 28 сентября газета La Prensa со ссылкой на источники в МИД Никарагуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По утверждению газеты, Мушайдт в скором времени будет объявлена персоной нон грата по решению, принятому президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и вице-президентом страны Росарио Мурильо.

Издание не исключает, что причиной такого решения стали недавние события на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда делегация ЕС потребовала от правительства Никарагуа выпустить политических заключенных и «восстановить демократию».