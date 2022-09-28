Москва, 28 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь–июль 2022 года составил 18 трлн 779,9 млрд рублей. Такие данные приводит 28 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 15 трлн 155,6 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 23,9%.

При этом сообщается, что доля прибыльных организаций в России за январь–июль сократилась на 0,7 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и составила 70,8%. Доля убыточных организаций выросла соответственно до 29,2%.

Согласно данным Росстата, за семь месяцев текущего года 40,1 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 22 трлн 136,4 млрд рублей, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 16,6 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 3 трлн 356,5 млрд рублей, что на 94,8% больше, чем годом ранее.